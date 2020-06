Recco: inaugurato il nuovo eco-centro (2)

Dallo staff del sindaco di Recco riceviamo e pubblichiamo

Inaugurato questa mattina a Recco il nuovo Centro di Raccolta. La struttura, che si trova in via della Né a poca distanza dal vecchio Ecocentro, da domani permetterà a tutti i cittadini di provvedere personalmente al conferimento dei rifiuti ingombranti e voluminosi. Alla cerimonia d’inaugurazione, cui è seguita la benedizione dell’arciprete don Pasquale Revello, sono intervenuti il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, i componenti della giunta e il consigliere regionale Matteo Rosso.

“Questa è un’opera che ho l’onore e la soddisfazione di inaugurare insieme alla mia squadra di governo – ha dichiarato il sindaco Carlo Gandolfo – ed è il frutto dell’intenso lavoro burocratico portato avanti, e non senza difficoltà, dall’ex sindaco Dario Capurro e dalla precedente amministrazione. Voglio ringraziare l’ufficio lavori pubblici e l’assessore Caterina Peragallo, che si sono impegnati nella realizzazione di quest’opera, e l’assessore Edvige Fanin, che si occuperà concretamente di questo impianto. L’Amiu viene a misurarsi su un territorio nuovo. Si tratta di una sfida che questa amministrazione affronterà con l’azienda per l’igiene urbana; con impegno prioritario intendiamo fare un cambio di passo nella gestione dei rifiuti dopo aver utilizzato per tanti anni un sistema che oggi risulta vetusto e poco efficiente. Lavoreremo fianco a fianco con Amiu per avere una città più pulita e attraente. Recco deve diventare un importante centro turistico e commerciale e l’immagine della nostra città deve comunicare più che mai ordine, decoro e accoglienza”.