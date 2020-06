Recco: inaugurato il nuovo centro ecologico da 490.000 euro

Inaugurato il nuovo ecocentro in Valle della Ne a Recco. La differenza col precedente è che non è più una discarica, ma un centro di raccolta e riciclaggio al servizio dei recchesi e delle aziende; di questo – ha detto il vicesindaco e assessore all’ambiente Edvige Fanin – occorre avere consapevolezza. E’ aperto tre giorni alla settimana ed ha due addetti; libererà l’area attualmente occupata dall’Amiu in via Fieschi – come ha ricordato l’assessore ai Lavori pubblici Caterina Peragallo. A presentare questo gioiello da 490.000 euro, il sindaco Carlo Gandolfo che ai ringraziamenti a chi lo ha realizzato (colleghi di maggioranza, uffici comunali, i proprietari che hanno ceduto il terreno) ha voluto fare gli auspici perché il nuovo servizio, gestito dal primo giugno da Amiu, possa funzionare al meglio, già sui sono visti cambiamenti positivi; sulla stessa lunghezza d’onda il presidente di Amiu Pietro Pongiglione che si è detto orgoglioso dell’impianto ed ha invitato a segnalare eventuali interventi migliorativi.

L’arciprete don Pasquale Revello ha benesetto l’impianto; Edvige Fanin, Caterina Peragallo e Chicca Zanzi hanno tagliato il nastro.

Presenti inoltre i consiglieri regionali Franco Senarega e Matteo Rosso; gli assessori Enrico Zanini e Davide Lombardo Manerba; il presidente del Consiglio comunale Paolo Badalini, i consiglieri Chicca Zanzi, Sergio Siri e Nanni Capurro; il direttore generale di Amiu Tiziana Merlino; funzionari del Comune e tecnici che hanno realizzato il centro.

Il taglio del nastro

La benedizione di don Pasquale Revello

Il sindaco Carlo Gandolfo

Pietro Pongiglione, presidente Amiu







Il vicesindaco Edvige Fanin