RASSEGNA STAMPA. Porto Rapallo, terremoto annunciato

Oggi, mercoledì 17 giugno

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo: porto Carlo Riva, la camorra dietro la bonifica; “Arresti, documenti contraffatti, accuse di depistaggio dopo la bonifica”. Maturità: commissioni insediate, stamane la prova d’esame.

Riva Trigoso: i lavoratori Fincantieri dicono sì al contratto con l’Egitto. Riva Trigoso: Renà, la sosta cambia assetto. Sestri Levante: pescasportivi in banchina sino al 30 giugno. Sestri Levante: manifesti funebri sulla bacheca web. Sestri Levante: via l’altare pericolante in San Pietro in Vincoli. Lavagna: Bandiera verde e blu. Chiavari: ponte in corso Valparaiso, eroso, ma solido. Chiavari: il lungomare di Preli intotolato a Gotuzzo ed esuli italiani, sabato cerimonia con Toti. Chiavari: giornata mondiale del Rifugiato. Chiavari: concerti doc a Telecpace.

Camogli: San Fruttuoso, spiaggia per sole 146 persone che devono prelevare un biglietto disponibile solo alla Pro Loco di Camogli; protestano i battellieri del Tigullio. Recco: il sindaco attacca Autostrade. Uscio bonificata la frana di Rio Marsiglia.

Fase 3: “Centri estivi al via tra precauzioni sanitarie e voglia di giocare”; “Slalom: stop al Favale-Castello, possibile Chiavari-Leivi”.