Rapallo: urbanistica, si riunisce la Commissione

Eugenio Brasey, presidente della Commissione consiliare permanente 3, (Affari attinenti la programmazione poliennale) ha convocato i membri (Alessandra Ferrara, Laura Mastrangelo, Isabella De Benedetti e Mauro Mele) per discutere tre pratiche che verranno successivamente inserite all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. La riunione è fissata per lunedì 22 alle ore 8.30.

La prima pratica riguarda l’approvazione del piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti di telecomunicazione. Il secondo punto prende in considerazione la domanda relativa ad una variante al Piano urbanistico comunale (Puc) per il trasferimento di una volumetria preventivamente demolita. Infine il calcolo della valutazione del valore di immobili in variante urbanistica e con cambio di destinazione d’uso, al fine di stabilire l’incidenza degli oneri di urbanizzazione.