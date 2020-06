Rapallo: porto, concessione revocata o scaduta nel 2021

Sembra evidente che si vada verso la revoca della concessione alla società che gestisce il porto Carlo Riva. Un iter lungo, forse soggetto a ricorsi, ma indispensabile. Dopo due anni di attese, false promesse, nomi di investitori apprezzati (come un imprenditore di Bologna) che, proprio perché seri, sembrano essersi volatizzati in mancanza di garanzie. E ancora scuse banali per giustificare il mancato inizio dei lavori.

A pensarci bene la concessione avrebbe dovuto essere revocata a partire dal 2021. Concessione rilasciata nel 1971 per 50 anni, ossia fino al 2021. Ma nel 2000 una mareggiata evidenzia che la diga è fragile. L’ingegnere Carlo Riva la rafforza, ottenendo per questo una proroga di ulteriori 35 anni, ossia fino al 2056. Ma crollando la diga, ossia il motivo per cui era stata ottenuta la proroga per altri 35 anni, la scadenza dovrebbe tornare al 2021.