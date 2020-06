Rapallo: no alla sospensione della tassa di soggiorno

Non è sta accolta, ieri in Consiglio comunale a Rapallo, la proposta del consigliere Mauro Mele (Pd) di sospendere il pagamento della tassa di soggiorno per rilanciare il turismo. Dalla tassa sarà esentato il personale sanitario che ha combattuto contro il covid, come già annunciato dalla Regione. L’assessore al turismo Elisabetta Lai, elencando le ragioni del no, ha detto che sospendere l’imposta sarebbe uno sgarro contro gli altri Comuni del Tigullio occidentale, assieme ai quali era stata decisa l’applicazione della tassa di soggiorno.

Elisabetta Lai