Rapallo: disagi autostradali, il sindaco chiede un piano per la viabilità

“Così non si può davvero più andare avanti”. E’ lapidario il sindaco Carlo Bagnasco, nel descrivere la situazione che sta interessando da settimane la viabilità autostradale ligure. Ancora questa mattina, si registrano pesanti disagi al traffico, causati da due incidenti, entrambi verificatisi sulla A12, in tratti in cui si procede ad una sola carreggiata causa lavori. Il traffico ha poi ripreso a scorrere in direzione alle 11 in direzione Livorno, mentre è rimasto bloccato ad oltranza tra Lavagna e Rapallo, in direzione Genova.

“Quello che si sta verificando nelle ultime settimane sta causando danni enormi sotto molteplici punti di vista: per i pendolari che non riescono neppure a raggiungere il posto di lavoro e rimangono bloccati in code infinite, per il turismo in un momento che è invece cruciale per la ripartenza, per la qualità di vita nei centri abitati – sottolinea Bagnasco – E’ fondamentale che il Ministero dei Trasporti e Società Autostrade rendano al più presto operativo un piano di interventi per la rete autostradale ligure che concili le esigenze di sicurezza di chi si sposta in autostrada, che vengono al primo posto, con la vivibilità del territorio e le necessità di ripresa economica. Il piano deve comprendere anche soluzioni nel caso in cui, come è avvenuto questa mattina, si verifichino incidenti in tratti in cui si procede ad una sola carreggiata per via dei lavori”.