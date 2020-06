Rapallo: Comune, approvato il rendiconto di gestione dell’esercizio 2019

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

E’ stato approvato ieri sera dal consiglio comunale rapallese (riunitosi nel salone consiliare del municipio per la prima volta dopo la fase acuta dell’emergenza da Covid-19) il rendiconto di gestione dell’esercizio 2019. Si tratta del documento che rendiconta e certifica le spese e le entrate effettivamente sostenute dall’Ente nell’arco dell’anno, prende atto dell’avanzo di bilancio, valuta i risultati definiti della gestione economica e i loro effetti socialmente rilevanti e consente al consiglio comunale di esercitare le proprie attività di indirizzo e controllo.

Ecco alcuni dei dati più significativi che emergono dal documento:

Fondo cassa: 19.534.378 euro

Avanzo totale: 10.651.162 euro

Avanzo disponibile: 2.164.445 euro.

“Il Comune di Rapallo si conferma ente virtuoso – commenta Antonella Aonzo, assessore al Bilancio – Non ha mutui in essere né debiti di finanziamento, ha un buon avanzo di amministrazione la giacenza di cassa è consistente. Inoltre, abbiamo mantenute invariate tutte le imposte comunali, compresa l’esenzione dell’addizionale comunale: una scelta, quest’ultima, che il Comune di Rapallo continua a portare avanti per evitare di mettere la mano nelle tasche dei cittadini”.