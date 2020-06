Rapallo: Banda, saggio online degli allievi della scuola di musica

Dalla segreteria del Corpo Bandistico Città di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

L’emergenza epidemologica, ancora una volta, non ferma il Corpo Bandistico Città di Rapallo!

Dopo avervi intrattenuto in occasione di Pasquetta, della Festa della Liberazione e della Festa della Repubblica, non potevamo mancare uno degli appuntamenti più importanti dell’anno: il Saggio di fine anno degli allievi della nostra Scuola di Musica, il nostro futuro!

Gli insegnanti, nonostante l’impossibilità di tenere lezioni frontali, hanno continuato a seguire settimanalmente ogni singolo allievo da fine febbraio alla settimana scorsa attraverso lezioni online: un metodo ormai inflazionato in questo periodo, ma che ha permesso ai Maestri di mantenere un rapporto con i ragazzi, nonché di continuare a dare loro indicazioni per studiare lo strumento in un periodo così difficile e lungo.

Vogliamo pertanto invitarvi a monitorare i nostri consueti canali internet (Pagina FB “Corpo Bandistico Città di Rapallo” e canale youtube https://www.youtube.com/channel/UC2E-7QBqclVJmplUB1pN2yw) venerdì 19 giugno, alle ore 21.00, poiché verrà trasmesso il frutto delle lezioni tenute in questo periodo: nelle loro abitazioni, gli allievi, non solo hanno portato avanti lo studio dei loro metodi, ma hanno anche registrato il brano che avrebbero voluto farvi ascoltare se si fosse realizzato il Saggio dal vivo, come negli anni passati.

Con il supporto dei rispettivi insegnanti, oltre 40 ragazzi hanno aderito a questa iniziativa: è proprio vero che l’unione fa la forza!

Non possono mancare i ringraziamenti agli insegnanti che, anche in quest’anno così particolare, hanno continuato a seguire incessantemente tutti i loro allievi:

– Flauto traverso: Carlotta Truffelli

– Clarinetto: Gabriele Mini

– Saxophono: Paolo Firpo

– Tromba: Andrea Bracco

– Ottoni: Gaetano Di Cristina

– Percussioni: Matteo Rabolini

– Pianoforte: Sara De Palma e Silvia Bertuccio

– Chitarra: Adriano Fontana

– Musica in Gioco: Flavia Pozzi,

nonché Daniele Casazza, Direttore Artistico e Musicale della Scuola di Musica e del Corpo Bandistico Città di Rapallo.

Seguite quindi questo importante appuntamento venerdì 19 giugno alle ore 21.00!