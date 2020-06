Politica: i quadri liguri di “Azzurro Donna Liguria”

Oggi, nella sede genovese di Forza Italia, il coordinatore regionale Carlo Bagnasco ha incontrato i quadri liguri di “Azzurro Donna Liguria”. Di seguito i nomi:



Coordinatrice Regionale

-Alice Dotta

Coordinamento provinciale Savona

-Simona Ramponi

-Elena Ravera

Responsabile per Andora

-Chiara Desa

Coordinamento provinciale Imperia

-Patrizia Badino

-Alessandra Beltrame

Responsabile Vallecrosia

-Elisa Amelia

Responsabile per Imperia

-Federica Anfossi

Coordinamento provinciale Genova

-Maria Cristina Capitanio

Responsabile cittadina città di Genova

-Loredana Ambra

Responsabile a tutela delle professioni sanitarie femminili

-Erica Ponte

Responsabile per le pari opportunità

-Michela Crivaro

Responsabile per Chiavari

-Silvia Garibaldi

-Maria Grazia Oliva

Responsabile per Rapallo

-Paola Arata

Responsabile per Sestri Levante

-Francesca De Cicco

Responsabile per le Valli del Tigullio (Valli Aveto, Graveglia e Sturla)

-Maria Stella Mignone

Responsabile per scuola e formazione Azzurro donna Liguria

-Monica Cozzani, pedagogista

Coordinamento provinciale La Spezia

-Maria Luisa Galbiati

-Maria Letizia Scarfì