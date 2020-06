Ne: venerdì 19 Consiglio comunale

Dal Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio comunale di Ne è convocato venerdì 19 giugno alle ore 19.30. Ordine del giorno:

1 Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 21/04/2020

2 Misure urgenti in materia tributaria in presenza di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da covid-19. Approvazione della modifica delle scadenze e delle misure per il pagamento della Tassa Rifiuti 2020.

3 Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare “Unità Democratica per Ne” ad oggetto: “Mancata videoconferenza ‘differita’ per il pubblica seduta Consiglio comunale del 21/04/2020, prot. nr. 4362 del 07/05/2020 e relativa risposta”