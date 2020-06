Ne: Festa della musica, ‘Radio Val Graveglia per un giorno’

Dal Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

“La musica non si ferma” è il motto della Festa della Musica di questo particolarissimo 2020 ed è il messaggio che l’Amministrazione e gli esercenti di Ne hanno fatto loro per dare avvio ad una ripartenza all’insegna di un atteggiamento positivo verso il futuro, naturalmente sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

Domenica 21 giugno, dalle ore 18:00, il borgo di Conscenti si trasformerà in “Radio Val Graveglia per un giorno”: protagoniste saranno la musica trasmessa in filodiffusione nelle piazze del paese e la buona cucina degli esercenti che le animano ogni giorno. Nasce così l’idea di una vera e propria compilation culinaria dove ad ogni menù è associata una canzone che lo rappresenta: ed ecco allora che Ostaia Antiga e il Circolo Acli La Garibaldina danno il benvenuto all’estate con il loro menù a base rispettivamente di muscoli e testaieu al pesto dedicandole “Vento d’estate” (Gazzè) e l’ “Estate addosso” (Jovanotti); la Trattoria Castigiun invece ci ricorda dove ci troviamo con “The river”(Springsteen) perchè è a Conscenti che si incontrano i due fiumi principali della Valle, il Garibaldo e il Graveglia, e ci invita a fermarci e ad assaporare i suoi ravioli di castagna al pesto, mentre l’Enoteca U Cantu e la Trattoria dei Mosto celebrano due grandi cantautori genovesi De Andrè e Paoli: la prima con due aperitivi esclusivi che prendono il nome “Bocca di rosa” e “Coda di lupo”, la seconda con un menù di terra e di mare, “Sapore di sale…sapore di mare”, per l’appunto. Naturalmente tutti i “piatti in musica”, di cui il manifesto dell’iniziativa favorisce maggiori dettagli, possono essere anche da asporto.

I locali potranno usufruire gratuitamente degli spazi pedonali all’aperto che l’Amministrazione Comunale ha concesso proprio in virtù di una ripartenza sicura ma altresì necessaria per un rilancio economico della Val Graveglia.