Lavagna: materiale alla foce dell’Entella, esami e ripascimento

Abbiamo superato la metà di giugno e l’Albo pretorio del Comune di Lavagna pubblica integralmente la delibera che prende in esame la pratica preliminare per prelevare materiale dalla foce dell’Entella “per il suo riutilizzo nell’ambito degli interventi di messa in sicurezza e difesa del litorale Lavagna-Cavi nel tratto compreso tra Piazza Milano ed il pennello del Cigno a seguito dei danni causati dalla mareggiata del 29-30 ottobre 2018”.

Spiega il documento: “Vista la necessità di prelevare dalla barra fociva del fiume Entella per reimpiegare per il ripascimento strutturale dell’arenile/litorale lavagnese materiale di sovralluvionamento fluviale con apporti maggiori ai 20 metri cubi/metri lineari di spiaggia è necessario caratterizzare lo stesso ai sensi del D.M. 173/2016. All’uopo il progettista incaricato ha predisposto e condiviso con le strutture regionali competenti la proposta di ‘Piano di caratterizzazione del materiale dell’area fociva del torrente Entella’ nella quale sono state valutate tutte le attività necessarie alla caratterizzazione del materiale di sovralluvionamento fluviale presente alla barra fociva del fiume Entella – lato Lavagna/sponda sinistra.In particolare è necessario eseguire le seguenti attività:

1 Esecuzione di n.3 carotaggi (1 per ogni punto) fino alla profondità di 3 m secondo le specifiche del citato elaborato “Proposta di Piano di caratterizzazione del materiale dell’area fociva del torrente Entella”

2 Prelievo di n.4 sezioni rappresentative a carotaggio, formazione di n.8 campioni, analisi degli stessi per la caratterizzazione chimica, fisica, biologica ed ecotossicologica del materiale e valutazione dell’idoneità dello stesso con destinazione ripascimento.

Tenuto conto che tali operazione per essere correttamente affrontate, necessitano della competenza di tecnici con professionalità specifica e comprovata nell’ambiente marino per cui occorre rivolgersi ad un laboratorio di analisi in grado di effettuare diagnosi con strumentazione tecnico-scientifica ed in grado anche di leggerne i risultati,affidando loro apposito incarico professionale.

Atteso che all’interno del Comune non sussistono le professionalità necessarie per gli accertamenti” l’operazione è stata aggiudicata alla ditta Borghi Drill srl per la somma complessiva di 6.222 euro.