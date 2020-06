Lavagna: l’elicottero e la piazzola per l’atterraggio

In questi giorni di code e incidenti sulla A-12, i sindaci della Città dell’Entella hanno chiesto un elicottero a disposizione per trasferire rapidamente i pazienti nel capoluogo, presso il policlinico San Martino. Gian Carlo Mordini, presidente del Comitato malati Tigullio, ha corretto il tiro: serve una piazzola di atterraggio presso l’ospedale di Lavagna perché i pazienti soccorsi con l’elicottero, non vengano trasportati al San Martino a prescindere, ma possano essere trasferito a Lavagna e curati dal Dia. Un ragionamento che non fa una piega.

In caso di effettiva necessità, la richiesta arriva dal 118, code in autostrada o meno, sarebbe ingeneroso nei confronti dei Vigili del fuoco, sostenere che il servizio di elisoccorso non è adeguato. In caso di chiamata, se l’elicottero dei Vigili del fuoco è impegnato altrove ne arriva un altro dalla vicina Toscana. Le cose potrebbero semmai mutare – vedremo – con l’affidamento del servizio a privati.

In ogni caso quando un politico o un amministratore chiede un elicottero (con piloti e soccorritori) a servizio di una Asl, dovrebbero indicare anche dove reperire i due milioni annui necessari. (m.m.)