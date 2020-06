Lavagna: imputati e assolti, negate le spese legali a due comunali

Due dipendenti del Comune di Lavagna, Lorella Cella e Piero Bonicelli, erano stati imputati nel processo relativo alla ‘ndrangheta e l’Amministrazione comunale si era costituita parte civile nei loro confronti. I due dipendenti sono stati giudicati assolutamente estranei alla vicenda e completamente assolti con sentenza nei loro riguardi passata in giudicato.

Hanno quindi chiesto al Comune la liquidazione delle loro spese legali, coperte in tanti Comuni da solide assicurazioni. L’amministrazione comunale, in una lunga determina a firma del segretario generale dottoressa Grazia Mori, stabilisce di “non riconoscere il rimborso delle spese legali”. I due per ottenere quanto chiesto, potrebbero ora ricorrere ad un “decreto ingiuntivo”.