Chiavari: spaccio e rapina, arestato un 33enne

Ieri, i poliziotti del Commissariato di Chiavari hanno dato esecuzione ad un provvedimento di ricovero immediato presso una R.E.M.S., emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Genova, nei confronti di un italiano di 33 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona oltre che per spaccio di sostanze stupefacenti, condannato in ultima battuta a 1 anno e 4 mesi per rapina aggravata.

L’uomo, anche a causa dell’abuso di sostanze stupefacenti ed alcoliche, nel corso degli anni è diventato sempre più aggressivo e incline alla commissione di reati, più volte denunciato da Carabinieri e Polizia, destinatario di vari avvisi orali del Questore, è attualmente considerato socialmente pericoloso. Per questo l’A.G. ha ritenuto di attivare adeguate misure contenitive idonee ad assicurare le cure di cui il 33enne necessita, ma anche a prevenire ulteriori comportamenti antisociali.