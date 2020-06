Camogli: “Ordinanze spiagge, revocatele”

Da Claudio G. Pompei, capogruppo di “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo

Preso atto che è necessario organizzare le spiagge a numero chiuso e che sarebbe stato più opportuno testare il sistema in presenza di non molta gente ed auspicando che questa problematica sanitaria finisca quanto prima, riteniamo come Lista Camogli nel Cuore, che i provvedimenti adottati dal Sindaco Olivari e dalla sua Giunta siano assolutamente inadeguati e potenzialmente corresponsabili di infierire un brutto colpo al turismo Camoglino.

Come si può non volere prevedere un sistema di prenotazione dei posti in spiaggia?

Per quante volte e quante persone che non abitano a Camogli, lombardi, piemontesi, di Genova, o semplicemente con la casa a Ruta e San Rocco, verrebbero al mare a Camogli, sapendo che, dopo aver cercato e trovato posto per l’ auto, o preso un treno, potrebbero non avere la possibilità di andare in spiaggia? Quanti turisti prenoterebbero nelle strutture di ricezione alberghiera / casa vacanze / bed and breakfast con il dubbio di non poter usufruire del mare? Quanti prenoterebbero in un ristorante sapendo che prima o dopo del pranzo potrebbero non avere la possibilità di fare un bagno in piena estate?

Come si può solo pensare di far convergere tutto il ritiro del “ticket spiaggia” per San Fruttuoso (creando anche probabili assembramenti e quindi un problema sanitario) nel solo ufficio della Pro Loco di Camogli?

Chi vorrà andare a San Fruttuoso a piedi scendendo da San Rocco, dovrà prima recarsi in centro paese a Camogli a prendere il biglietto? Chi vorrà partire da Santa Margherita come farà? Quale soluzione per chi alloggia nelle strutture del borgo a San Fruttuoso per usufruire delle spiagge?

Discutibile davvero, poi, aprire la spiaggia solo alle ore 9 per consentire operazioni tecniche atte al controllo di distanziamento fra le persone che andrebbero affidate a personale dedicato usando i 32.000 euro arrivati grazie al programma “Spiagge Sicure 2020”, senza gravare anche per questa mansione sugli operatori balneari. Molti sono i Camoglini che si godono il mare in un orario antecedente le 9 e che non è corretto dimenticare o trascurare non permettendo loro di appoggiare, prima delle 9, l’asciugamano sulla spiaggia libera.

Come verranno impiegati i 4 vigili che il Comune dice di voler assumere con i 32.000 euro arrivati dal programma “Spiagge Sicure 2020”? Non sarebbe stato meglio o più adeguato assumere almeno una diversa tipologia di figura professionale più utile per la gestione delle spiagge oltre a quella vigile?

A fronte delle sopra esposte osservazioni chiediamo la revoca di tale ordinanza e la preparazione di un sistema che si basi anche sulle prenotazioni appoggiandosi a strumenti che stanno usando altri Comuni come app per smartphone o soluzioni web o dedicando una linea telefonica, almeno per l’80% dei posti stabiliti nella spiaggia libera. Si assegna una fascia oraria, chi non si presenta perde la prenotazione e si libera il posto.

Avremmo già esposto nelle settimane passate i nostri suggerimenti e proposte, ma ancora una volta l’Amministrazione ha preferito non convocare un tavolo tecnico per un confronto istituzionale.

Legittimo che il Sindaco e la sua Giunta vogliano fare tutto da soli, ma sarebbe un peccato svalutare il “prodotto Camogli”.