Camogli: cornicione pericolante, traffico rivoluzionato (2)

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le news serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

Situazione sanitaria stabile anche per oggi (3 residenti positivi e 5 in isolamento fiduciario poiché rientrati dall’estero). Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Vi comunico che stasera, a causa del cedimento di una porzione di cornicione di un palazzo all’inizio di via Ruffini, si è resa necessaria la chiusura della via. La Polizia Municipale sta predisponendo una soluzione alternativa temporanea per accedere al centro città da via XX Settembre.

I lavori di ripristino inizieranno domattina e termineranno presumibilmente nella giornata di venerdì.

Concludo, infine, congratulandomi con il Maresciallo Matteo Torri, Comandante della Stazione dei Carabinieri locale, che ieri è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Buona serata.