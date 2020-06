Camogli: cornicione pericolante, circolazione interrotta

A Camogli circolazione interrotta in via Piero Schiaffino, all’inizio dell’asse viario che attraversa il centro storico cittadino. Un cornicione pericolante ha imposto, per poterlo mettere in sicurezza, la chiusura della strada che consente di accedere a piazza Amendola e al porto. Sul posto presente anche la polizia municipale. Al momento non è dato sapere quando la circolazione verrà riattivata. Si prevedono tuttavia due giorni di interruzioni con gravi problemi alla viabilità in tutto il centro storico. Il sindaco Francesco Olivari emetterà apposita ordinanza.

(Foto Consuelo Pallavicini)