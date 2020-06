A12: incidenti tra Recco e Nervi e tra Rapallo e Chiavari

E’ in via di risoluzione l’incidente in autostrada tra un auto e un mezzo pesante che ha messo in crisi il traffico tra Genova Nervi e Recco. La via Aurelia è stata invasa dal traffico leggero che ha scelto il percorso alternativo, senza tuttavia riuscire a smaltire la coda creatasi sulla carreggiata della A12. Nel frattempo la viabilità autostradale è nuovamente andata in tilt a causa di un nuovo incidente, questa volta tra un Tir e tre auto, che sta bloccando il traffico tra Rapallo e Chiavari. Si segnalano 7 chilometri di coda, difficili da risolvere a causa dei lavori in corso sulla tratta.