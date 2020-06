Tigullio: l’Asl 4 avrà propri laboratori per le analisi

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta relativa a due interventi di Luca Garibaldi, Pd, sull’emergenza Covid nei poli ospedalieri del Tigullio e i laboratori di riferimento

Luca Garibaldi (Pd) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta, dopo gli ultimi contagi nei reparti e nelle rsa del Tigullio, i risultati “espressi in materia analitica” dei tamponi fatti a personale e pazienti e lo stato di eventuali infezioni ospedaliere nei poli dell’ASL 4, a partire dai poli no-Covid, e i reparti di medicina di Lavagna e Rapallo. Il consigliere ha ricordato che, secondo alcune notizie di stampa, esisterebbero casi di positività tra il personale medico anche nei poli ospedalieri di Rapallo, in teoria no-Covid.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha fornito la documentazione scritta al consigliere relativa alle questioni poste nell’interrogazione.

Luca Garibaldi (Pd) ha presentato un’interpellanza in cui ha chiesto alla giunta per quali ragioni la ASL 4 è l’unica ASL ligure che non ha un proprio laboratorio di analisi dei tamponi. Il consigliere ha rilevato che nel reparto di medicina di Lavagna un uomo di 41 anni è deceduto dopo essere risultato positivo al COVID, nonostante due precedenti tamponi negativi e si è quindi proceduto allo sgombero temporaneo del reparto di medicina e alla sanificazione e un primo controllo delle positività ha visto interessati personale medico e pazienti.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha condiviso la richiesta del consigliere al quale ha annunciato che Asl4 si è già attivata da mesi per avere locali e apparecchiature idonee e che sarà, dunque, in grado di processare a breve i test molecolari.