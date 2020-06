San Fruttuoso: “Spiaggia, ordinanza discriminatoria” (2)

Da Sergio Michelini, Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio Servizi Marittimi del Tigullio, riceviamo e pubblichiamo

Mmanifesto stupore per l’Ordinanza appena pubblicata dal Comune di Camogli (la numero 57 del 16.06.2020) che in sostanza prevede possibilità di prenotare (e dunque usufruire) delle spiagge in San Fruttuoso premunendosi del biglietto esclusivamente presso la Pro Loco di Camogli.

La conseguenza inevitabile è quella di impedire a tutti quelli che non sono di Camogli di poter accedere alla detta spiaggia, respingendo così all’origine ogni opportunità di turismo in quell’area.

Ne deriva di conseguenza un aggravamento del danno anche per il Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio (che si accumula a quello già profondo stratificato a causa del covid e di alcune decisioni connesse al contenimento dell’epidemia) poiché la conseguenza dell’Ordinanza suddetta è quella della preclusione assoluta (completamente priva di ragione) di poter condurre a San Fruttuoso tutti coloro che fino a questo momento ne avrebbero avuto diritto.

Considerato che si parla sempre della necessità di “fare sistema” tra imprenditori locali e Amministrazioni comunali, bene pare proprio di poter dire che anche in questo caso si è persa un’occasione d’oro per superare insieme questa fase delicata. Una gestione escludente e non inclusiva di imprese che possono essere determinanti per il turismo, quale è la nostra realtà consortile, ci induce a affievolire ancora di più quell’ultimo barlume di fiducia che era rimasto.

*****

Ordinanza N° 57 del 16-06-2020 Comune di Camogli

Per l’accesso alla spiaggia dovrà essere presentato un biglietto ritirato da ogni singola persona nella stessa giornata in cui si intende usufruire della spiaggia, presso la sede della Pro Loco di Camogli, in cui sarà indicata la data dell’accesso, il nominativo della persona e la spiaggia a cui si può accedere, sino alla capienza massima prevista in 84 persone nella spiaggia libera dell’Abbazia e in 20 nella spiaggia di levante. In deroga alla presente disposizione sarà consentito l’accesso ai clienti dello stabilimento balneare nel numero massimo di 42 persone e ai clienti dei ristoranti “La Marina” e “da Giorgio” che si recano nei locali solo per la ristorazione. Questi ultimi nel caso intendano usufruire della spiaggia dovranno essere muniti di biglietto. Potranno accedere alla spiaggia inoltre senza biglietto il personale dei ristoranti presenti sulla spiaggia, il personale del noleggio attrezzature balneari e della bancarella in concessione sulla spiaggia dell’Abbazia e le persone che in uscita si recano alla banchina per prendere il battello per il tempo strettamente necessario al passaggio