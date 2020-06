San Colombano. “L’Istituto Marsano è un servizio, deve vivere”

Da Luca Stocchi Segretario provinciale Partito Comunista italiano federazione di Genova, riceviamo e pubblichiamo

Apprendiamo con stupore tramite stampa locale, che per il terzo anno consecutivo non ci sarà la prima classe all’istituto agrario “B. Marsano” di San Colombano Certenoli. Ci rammarica il fatto che c’erano iscritti e si è deciso di non iniziare l’anno scolastico. La Fontanabuona rischia di perdere un altro colpo se Regione e Città metropolitana non intervengono. La valle e gli studenti non meritano questo trattamento. L’istituto agrario che da 20 anni ha la succursale in Fontanabuona rischia la chiusura poiché da diversi anni non ha iscritti. Ci mobiliteremo per eventuali raccolta firme affinché in futuro si possa garantire ai ragazzi l’intero ciclo di studi.

Partito Comunista Italiano Federazione di Genova – PCI sezione Tigullio-Golfo Paradiso e Fontanabuona