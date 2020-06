Regione: il calendario delle Commissioni

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissione del Consiglio regionale

Commissione speciale con funzione di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria

Seduta in videoconferenza

mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 15

ordine del giorno:

1) Elezione del Vice Presidente.

2) Programmazione lavori

*****

3° Commissione: Attività produttive; Cultura; Formazione; Lavoro

Seduta in videoconferenza

giovedì 18 giugno 2020, alle ore 10

ordine del giorno:

1) Audizione dei Presidenti dell’Associazione Guide Turistiche della Liguria – AGTL e dell’Associazione italiana guide escursionistiche ambientali – AIGAE e del Rappresentante del Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio in merito alla situazione di grave crisi in cui versano le Guide turiste ed escursionistiche liguri a seguito delle misure adottate per contrastare l’epidemia da virus COVID-19.

2) Disegno di legge .297: Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1. (Testo Unico in materia di commercio).

3) Proposta di deliberazione 118: Proposta di delibera al Consiglio regionale per l’approvazione di indirizzi e criteri programmazione commerciale e urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Testo Unico Commercio

4) Disegno di legge 307: Sospensione temporanea della presentazione di domande per Grandi Strutture di Vendita e Centri Commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e modifica alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

*****

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

Seduta in videoconferenza

Giovedì 18 giugno 2020, alle ore 15

ordine del giorno:

– Programmazione lavori.