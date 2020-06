Recco: “Un occhio di riguardo a giovani ed anziani”

Dallo staff comunicazione Circolo Pd Recco Avegno Uscio riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Recco con ordinanza n. 77 del 16 marzo 2020 ha previsto l’apertura al transito veicolare (ed al posteggio) di Lungomare Bettolo (Passeggiata a mare) nel tratto compreso tra Largo dei Mille ed il Monumento ai Caduti del Mare fino a data da destinarsi, quindi chi sperava che da oggi la passeggiata potesse essere usufruita dai pedoni in particolare dai bambini e dagli anziani rimane deluso!

Vi è poi l’ordinanza n. 136 del 12 giugno 2020 che fra le altre cose prevede al punto 3 “è vietato l’accesso alle aree giochi” fino al 21 giugno 2020.

Come Circolo PD abbiamo già sottolineato l’ importanza delle attività outdoor per i bambini e auspichiamo quindi, che il Sindaco anticipi la data di riapertura delle aree giochi riservate ai bambini prevedendo quanto indicato dalle norme per la emergenza da Covid 19 (sanificazione, controlli) come già avvenuto in altri Comuni liguri a partire da Genova e che la passeggiata a mare venga ridata quanto prima ai bambini, agli anziani e a quanto vogliono godersi uno spazio di svago.

Riteniamo sia superfluo ricordare al Sindaco che, purtroppo, la maggioranza della popolazione recchese non vive in ville con giardino, fasce o cortili…