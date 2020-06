Recco: domani l’inaugurazione dell’ecocentro

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 17 giugno, alle ore 11, in via della Né 18 nel Comune di Recco si terrà l’inaugurazione del Nuovo Ecocentro comunale, struttura che migliora il servizio a disposizione dell’utenza.

I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.

Taglio del nastro domani mattina per il nuovo Ecocentro comunale di via della Né. La struttura, che si trova più a nord rispetto a dove è stata operativa la vecchia stazione ecologica, si estende su un’area di circa 3000 mq appositamente attrezzata da Amiu, l’azienda di igiene urbana che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti. Nel Centro di Raccolta i cittadini del comune di Recco potranno conferire ingombranti, voluminosi e tutti quei materiali facilmente recuperabili, garantendo il rispetto dell’ambiente e la riduzione degli sprechi, in linea con le direttive comunitarie per il recupero dei materiali. “E’ un’operazione che abbiamo voluto fortemente – chiarisce il sindaco Carlo Gandolfo – giunta alla fine di un percorso complesso e tortuoso. Partito per volere della precedente amministrazione e concretizzatosi nell’ultimo anno, l’Ecocentro rappresenta anche l’ideale passaggio di consegne tra il settore lavori pubblici coordinato dall’assessore Caterina Peragallo, che ha seguito tutti i passaggi del progetto, e il settore ambiente guidato dall’assessore Edvige Fanin, che garantirà la riduzione degli sprechi”. Il nuovo Centro di Raccolta sarà aperto agli utenti (famiglie e attività economiche) da giovedì 18 giugno.

Alla cerimonia d’inaugurazione, cui seguirà la benedizione dell’arciprete don Pasquale Revello, interverranno il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, i componenti della giunta e rappresentanti delle istituzioni regionali e metropolitane.