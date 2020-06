RASSEGNA STAMPA Sestri matricola tra le Bandiere Blu

Oggi, martedì 16 giugno, auguri ad Aureliano. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: fedeltà (la costante rispondenza alla fiducia accordata ad altri o ad un impegno liberamente assunto, specialmente sul piano affettivo; conformità o veridicità di un assunto, di una traduzione). Proverbi: “Giugno, ciliegie a pugno”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante matricola tra le bandiere blu, obiettivo centrato; ieri la consegna. Maturità: “Pronti ad affrontare la sfida”.

Lavagna: “Elisoccorso funzionale all’ospedale di Lavagna”. Chiavari: “Nessuno si dimentichi che il teatro Cantero è chiuso”. Chiavari: novità nel servizio App. Chiavari: futuro incerto per Hi-Lex. Chiavari:; gatto incastrato in uno scooter. Chiavari: domani seduta on line del Consiglio comunale.

Rapallo: Consiglio comunale stasera in municipio.

Recco: tratto di autostrada chiuso, Aurelia invasa dai Tir.

Tribogna: frana blocca strada e discarica di Rio Marsiglia.

Fase 3: “Rapallo , promozioni e sconto per i soci Lions d’Italia in Riviera”; “Crociere nel Golfo Tigullio, la stagione non parte ancora”; “I cinema della riviera riapriranno a luglio”; “La piscina di Cicagna riapre a giugno, gestione al Csi Chiavari”; “Legani dona gli occhiali anticovid alla polizia urbana”; “Pali al Lago delle Lame per delimitare gli spazi ai pescatori”; “Mascherine in città, altre ordinanze”; Spiaggia per tutti, app per prenotare”; “San Fruttuoso, arenile a numero chiuso”; “La grande felicità di ritrovarci finalmente a scuola”; “Il mondo interiore dei nostri giovani nei giorni del covid”.