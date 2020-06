Rapallo: stasera in Consiglio, il rendiconto 2019

l Consiglio comunale di Rapallo è convocato per quest’oggi alle 20.30 nella sala consigliare con il seguente ordine del giorno:

1 Esame ed approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio 2019

2 Amt spa. approvazione statuto e patti parasociali

3 Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 74 ad oggetto variazione in via d’urgenza del bilancio di previsione 2020-2022

4 Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 82 ad oggetto variazione in via d’urgenza del bilancio di previsione 2020-2022

5 Ratifica deliberazione di giunta comunal4e numero 99 ad oggetto forniture necessarie ed urgenti per la tutela della salute in emergenza covid 19; variazione di bilancio in via di urgenza-applicazione avanzo di amministrazione

6 Mozione del consigliere Mele (Pd) relativa alla sospensione della tassa di soggiorno

7 Mozione del consigliere Mele (Pd) relativa alle misure per lo smaltimento di guanti e mascherine.