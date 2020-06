Rapallo: porto anno zero, anche la città esposta ai marosi (5)

Cosa accadrà del porto Carlo Riva di Rapallo dopo l’operazione Caronte, portata a termine dai carabinieri, è difficile dirlo. Ma è facile ipotizzare che nessuno abbia più intenzione di costruire la diga frangiflutti che dovrebbe difendere sia lo scalo sia parte della città. Nessuno finché la situazione non sarà chiarita fino in fondo. E non è un caso che il Comune, che subito dopo la mareggiata del 29-30 ottobre 2018 aveva chiesto la consulenza del professor Sergio Maria Carbone e Luigi Cocchi, avesse avviato le pratiche per revocare la concessione alla società che gestisce lo scalo privato.

Per altro il ritardo di mesi sul previsto inizio dei lavori e alcune dichiarazioni a giustificazione, erano semrate semplicemente puerili.

Dice il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco: “Una situazione che non riguarda l’amministrazione comunale; mi spiace moltissimo per l’economia e il buon nome della città”. Quando potranno partire i lavori per la costruzione della diga? “Impossibile fare previsioni – spiega il sindaco – perché è una situazione intricata e complessa”.

Nessuna certezza quindi ed è facile immaginare che gli investitori interessati attendano eventuali altri sviluppi che potrebbero derivare dal crollo della diga (tempesta anomala o possibile errata ricostruzione?) che potrebbe aprire la porta alla richiesta di rivalsa da parte delle assicurazioni.

La prospettiva è quella di un’area portuale inutilizzata per anni in attesa di una nuova assegnazione della concessione da parte del Comune e di una città in parte esposta ai capricci del mare.