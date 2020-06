Rapallo: approvato il rendiconto finanziario 2019

Un fondo cassa all’1 gennaio di oltre 19.500.000 euro; un avanzo di gestione di 10.251 euro e una disponibilità di appena 2.170.000 euro. Queste le cifre del rendiconto 2019 del Comune di Rapallo. L’assessore al bilancio Antonella Aonzo, con la consueta capacità di sintesi, arricchisce la relazione di alcuni dettagli: nessun aumento di tributi, lotta all’evasione fiscale, forti uscite per personale, rifiuti, assistenza sociale; riporta anche i complimenti dei revisori dei conti. Isabella de Benedetti (5 Stelle) che ha studiato a fondo il documento, trova il bilancio ok sotto il profilo tecnico, ma annuncia il voto sfavorevole sotto il profilo politico, elencando una serie di appunti. Seguono gli interventi di Laura Mistrangelo, con particolare riferimento alla scuola e di Alessandra Ferrara che annuncia il voto favorevole. Il sindaco Carlo Bagnasco risponde in particolare alle osservazioni di De Benedetti spiegando che parte dei punti lamentati (San Francesco, ringhiera lungomare) non dipendono dalla politica, ma dal sistema degli appalti che penalizza tutti i comuni, indipendentemente dal colore. Prende ancora la parola il consigliere Eugenio Brasey poi, dopo un’ora, la votazione; contrari Isabella De Benedetti e Mauro Mele (Pd) che, insolitamente, non è intervenuto.