Parco Portofino: “Il Coordinamento sostituisce la Regione”

Dal Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino Osservatorio Ambientale riceviamo e pubblichiamo

Nel Gennaio dello scorso anno si è costituito il Coordinamento per il Parco nazionale di Portofino con le finalità riportate nell’atto costitutivo: “Il coordinamento si prefigge di operare, in collaborazione con l’attuale ente di gestione del Parco Regionale, le istituzioni locali, regionali e statali e con associazioni e singoli cittadini e cittadine, al fine di seguire l’iter di preparazione e istituzione del nuovo parco nazionale di Portofino. Seguire la gestione del nuovo Parco nazionale quale interlocutore diretto in collaborazione con le istituzioni competenti.”

Dopo il coinvolgimento della maggior parte delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio e direzioni nazionali, gruppi di cittadine e cittadini organizzati, gruppi politici locali, parlamentari, esponenti dell’università, giovani di Fraiday For Future e alcuni amministratori dei comuni interessati dal progetto ministeriale, il Coordinamento è stato costretto a sostituirsi alla Regione in merito all’informazione e la promozione del parco Nazionale proposto dal Ministero alla fine del2017.

Le iniziative sviluppate in questo anno e mezzo di attività si sono concentrate nella produzione di documenti informativi inviati ai Sindaci, Città metropolitana, Regione e uffici ministeriali. Contestualmente si sono organizzati presidi territoriali nei comuni interessati per la condivisione del progetto Parco Nazionale e per sollecitare incontri con le amministrazioni.

In ultimo, in particolare nella Fontanabuona, sono stati coinvolti i giovani delle scuole superiori consapevoli che un tale progetto potrà consolidarsi solo con il contributo delle prossime generazioni.La sintesi della nostro lavoro contenuta nel documento allegato, che stiamo spedendo a tutti i sindaci interessati dal progetto ministeriale (Ispra), espone le difficoltà riscontrate, le opportunità individuate e gli obiettivi raggiunti, che ci hanno permesso di formulare una prima proposta di territorio da destinare a parco Nazionale.

In Coordinamento anche con le maggiori associazioni ambientaliste nazionali alla fine del presente mese consegneremo al Ministero la sintesi e i numerosi documenti prodotti e raccolti.L’attività del Coordinamento continuerà per seguire e collaborare con il Ministero nel processo istituzionale per la definizione e l’istituzione del Parco Nazionale di Portofino.

In ogni caso il Coordinamento resta a disposizione per le istituzioni e singoli cittadini per informazioni e collaborazioni inerenti all’atto costitutivo e all’attività del “Osservatorio Ambientale”.

Significativo è quanto emerso nella recente videoconferenza Soer 2020:”L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) e l’Agenzia europea per l’ambiente (Eea) hanno presentato il 3 giugno in diretta streaming e in videoconferenza con Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, e David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, tre report dedicati alla situazione ambientale in Europa e in Italia: il Soer2020 – “Dobbiamo ripartire bene per evitare che le situazioni che stiamo vivendo possano ricominciare. L’emergenza ha insegnato che dobbiamo investire nella ricerca pubblica mettendola al completo servizio dei cittadini”, ha dichiarato il presidente dell’Ispra Stefano Laporta, aprendo i lavori del convegno dal titolo “Soer 2020. Lo stato dell’ambiente in Europa e in Italia”.

“Il messaggio comune di tutti i rapporti che oggi presentiamo è che senza un intervento urgente non riusciremo a centrare gli obiettivi. È quindi indispensabile l’adozione di politiche di contrasto alle minacce ambientali e che stimolino l’economia circolare. Dobbiamo rilanciare”, ha concluso Laporta, “un nuovo modello economico basato su uno sviluppo ambientale e culturale”.

L’Annuario Ispra esce nel momento in cui il mondo è impegnato nella sfida senza precedenti del Covid-19 e si confronta quest’anno con i recenti trend europei elaborati dall’Agenzia europea dell’ambiente nel Soer 2020.” Il Progetto del Parco Nazionale di Portofino deve essere orientato sui principi esposti.

Il Presidente del Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino Dott. Ermete Bogetti

Coordinatore: Antonio Leverone