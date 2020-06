Lavagna: “Ospedale, quanti i pazienti e dipendenti positivi?” (2)

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta riguardante il contagio da Covid-19 di operatori sanitari e pazienti nell’ospedale di Lavagna

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo Andrea Melis e da Alice Salvatore e Marco De Ferrari del ilBuonsenso, in cui ha chiesto alla giunta se il 23 aprile scorso (data della presentazione dell’interrogazione, ndr), quali e quanti reparti degli ospedali di Lavagna e di Rapallo contano personale sanitario e/o pazienti positivi ai tamponi e/o ai test sierologici. Il consigliere ha ricordato il caso di un uomo ricoverato all’ospedale di Lavagna con polmonite bilaterale, dovuta al virus in oggetto, che in precedenza aveva avuto una diagnosi negativa.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha illustrato nel dettaglio il numero dei test effettuati nella asl4 e i risultati ottenuti, che dimostrano come la stragrande maggioranza degli accertamenti hanno avuto esito negativo e che i rarissimi risultati positivi all’indagine sierologica sono stati sottoposti ad ulteriori accertamenti, tramite tampone, e, anche in queste seconde verifiche oltre il 92% dei casi è risultato negativo.