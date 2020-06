Informazione: solidarietà del Pd ai giornalisti dell’Ansa

Dal Gruppo PD in Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo

Il Gruppo del PD in Regione Liguria esprime solidarietà e vicinanza ai lavoratori dell’Ansa in sciopero. Il servizio pubblico di grande qualità garantito dai giornalisti dell’Agenzia deve essere valorizzato e difeso. In un momento difficile per il nostro Paese l’informazione è una componente fondamentale della democrazia. Auspichiamo che si trovi al più presto una soluzione alla vertenza in atto, che non pregiudichi il lavoro dei giornalisti dell’Ansa e che garantisca un futuro solido all’Agenzia.