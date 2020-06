Genoa International Music Youth Festival: primo evento il 20 luglio

Dalla segreteria dell’Associazione Internazionale delle Culture Unite riceviamo e pubblichiamo

Ripartono le attività dell’Associazione Internazionale delle Culture unite. Dopo mesi di lockdown sono in via di riprogrammazione le attività nazionali e internazionali di Aicu e del Genoa International Music Youth Festival. Anche se, in versione ridotta, sono proseguite sul web nelle ultime settimane.

Punto focale sarà sempre quello di costruire ponti culturali ampliando il raggio di azione e il numero di partner che al momento collaborano con il Festival in Europa, Asia, Africa e Sud America.

Musica, turismo e cultura rappresentano un importante elemento attrattivo sul quale da sempre l’Associazione Internazionale delle culture unite lavora e che l’ha vista partecipare ad eventi di rilievo internazionale quale il ‘Music Cities Convention di Chengdu nell’aprile 2019.

Il primo evento si svolgerà il 20 Luglio al Porto Antico- Piazza delle feste

GIMYF Open Air Gala e vedrà la partecipazione di un’artista d’eccezione. Antonella Ruggero con uno speciale dedicato a Genova, città che le ha dato i natali nel 1952. Seguiranno al Palazzo Ducale nella splendida cornice della Sala del Maggior Consiglio le seguenti date:

22 Settembre 2020 Talenti under 16

11 Ottobre 2020 Beethoven 2020

28 Novembre 2020 St. Petersburg Palace Festival

9 Dicembre 2020 Barock

12 Gennaio 2021 Opera Evening

Si aggiungeranno inoltre altre due date presso Palazzo Tursi e Palazzo della Borsa.

Genoa International Music Youth Festival (GIMYF) è organizzato dall’Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU) in collaborazione con il Comune Genova, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Porto Antico Eventi.

GIMYF si configura come il primo Festival Musicale di Genova connesso con una fitta rete internazionale di Istituzioni artistiche pubbliche e private, interamente dedicato a giovani artisti.

La direzione artistica è affidata al Maestro Lorenzo Tazzieri, uno dei più accreditati esponenti della nuova generazione italiana di direttori d’orchestra. A soli 33 anni, è direttore principale della Tokyo Metropolitan Opera Foundation, direttore artistico del Genoa International Music Youth Festival e del Chile Opera Festival. Recentemente è stato il più giovane musicista insignito dal Sindaco di Genova e dalla Presidente del Senato della Repubblica italiana del titolo di Ambasciatore di Genova nel Mondo.

https://www.gimyf.it/