Chiavari: “L’Asl 4 è pronta alla seconda ondata covid?”

Dall’ufficio stampa di Liguria Popolare riceviamo e pubblichiamo

In data odierna il Consigliere regionale di Liguria Popolare Vittorio Mazza ha presentato un’ interrogazione al Presidente e all’Assessore competente per conoscere se l’Asl4 sta predisponendo uno specifico e dettagliato Piano Strategico Emergenziale. L’obiettivo è quello di essere pronti ad affrontare un’ eventuale seconda ondata di contagi da Covid-19 sotto ogni punto di vista, dai dispositivi di protezione individuale, ai protocolli specifici per RSA, fino ad arrivare a corsi di formazione e aggiornamento in tema Covid-19.

Un altro punto di interesse per il Consigliere é sapere se la Direzione ha intenzione di dotare la ASL4, come tutte le aziende sanitarie liguri, di un laboratorio interno per processare i tamponi onde evitare maggiori tempi di attesa per i risultati degli esami effettuati nei laboratori esterni.

Il documento, sottoscritto insieme ai Colleghi Andrea Costa e Gabriele Pisani, nasce dalle opinioni espresse dal mondo scientifico e sanitario secondo cui in autunno vi è la possibilità che possa verificarsi una seconda ondata di contagi da Covid-19.

“Riteniamo doveroso – affermano i Consiglieri di Liguria Popolare – che l’ASL4, titolare del Servizio Sanitario del Tigullio, sia preparata con un Piano Strategico ad affrontare l’insorgere di una nuova emergenza sanitaria.