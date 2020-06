Chiavari: “La Monarchia e il rinnovamento dello Stato”

Da Pier Francesco Gaviglio Rouby, addetto stampa di Italia Reale riceviamo e pubblichiamo

Trasmetto il comunicato stampa, a seguito dell’intervista, alla quale sono stato invitato dalle televisioni sotto riferite.

La prima è un’emittente genovese, la seconda è di Torino con apertura estensione in Liguria. Ritengo farVi cosa gradita, riportandoVi i voti ottenuti dalla Monarchia e dalla Repubblica, in occasione del Referendum 2 giugno 1946, nel nostro territorio. Si tratta di una piccola ricerca che regalo ben volentieri alla Vostra redazione.

Avvocato Massimo Mallucci

Chiavari: Monarchia 48,2 % – Repubblica 51,8%

Borzonasca: Monarchia 62,3 % – Repubblica 37,7%

Carasco: Monarchia 59,8 % – Repubblica 40,2%

Castiglione Chiavarese: Monarchia 52,2 % – Repubblica 47,8%

Cogorno: Monarchia 53,1 % – Repubblica 46,9%

Casarza Ligure: Monarchia 43,4 % – Repubblica 56,6%

Cicagna: Monarchia 66,8 % – Repubblica 33,2%

Coreglia: Monarchia 76,6 % – Repubblica 23,4%

Favale: Monarchia 20,8 % – Repubblica 79,2%

Leivi: Monarchia 76,8 % – Repubblica 23,2%

Lumarzo: Monarchia 56,1 % – Repubblica 43,9%

Lavagna: Monarchia 44,5 % – Repubblica 55,5%

Ne’: Monarchia 55,0 % – Repubblica 45,0%

Orero: Monarchia 73,9 % – Repubblica 26,1%

Lorsica: Monarchia 56,1 % – Repubblica 43,9%

Santo Stefano D’Aveto: Monarchia 68,6 % – Repubblica 31,4%

Varese Ligure: Monarchia 73,1 % – Repubblica 23,9%

Mezzanego: Monarchia 57,9 % – Repubblica 42,1%

Moconesi: Monarchia 37,1 % – Repubblica 62,9%

Moneglia: Monarchia 43,4 % – Repubblica 56,6%

Neirone: Monarchia 26,7 % – Repubblica 73,3%

Rezzoaglio: Monarchia 74,8 % – Repubblica 25,2%

Portofino: Monarchia 50,2 % – Repubblica 49,8%

San Colombano Certenoli: Monarchia 57,0 % – Repubblica 43,0%

Sestri Levante : Monarchia 28,2 % – Repubblica 71,8%

Tribogna: Monarchia 46,6 % – Repubblica 53,4%

Zoagli: Monarchia 65,4 % – Repubblica 34,6%

Carro: Monarchia 70,1 % – Repubblica 29,9%

Maissana: Monarchia 77,0 % – Repubblica 23,0%

Rapallo: Monarchia 49,6 % – Repubblica 50,4%

Santa Margherita: Monarchia 43,1 % – Repubblica 56,9%

*****

Il Presidente Nazionale di Italia Reale ,Avv. Massimo Mallucci de’ Mulucci è stato intervistato dalla emittente “Hora Latina” e durante il telegiornale di “Prima Antenna TV” sulla posizione di Italia Reale, a fronte della Crisi politica in atto e sulle ragioni di una presenza monarchica, nonostante 74 anni di repubblica. E’ stato rilasciato il seguente comunicato.

******

L’Italia è a tocchi: subito Assemblea Costituente ed uscire da questa Europa.

I monarchici di Italia Reale considerano la crisi politica in atto come l’estrema esibizione di un sistema alla deriva che non ha più nulla da dire agli Italiani .

Il sistema politico è “blindato” da una oligarchia spregiudicata che ha svenduto la nostra Patria ad una super Europa di tecno burocrati che fanno gli affari loro , colpendo i risparmi delle famiglie, mentre si sviluppa miseria e povertà, disoccupazione ed i suicidi a causa di un fisco esoso ed incontrolato: le tasse debbono colpire moderatamente i redditi mai la proprietà in quanto tale.La disoccupazione dei giovani ha raggiunto il 44%,a soffrire la fame sono 5 milioni di italiani ed il 6,2% non può permettersi un’alimentazione adeguata.Oltre il 66% delle famiglie non riesce a mettere da parte più nulla. Intanto questa politica costa all’Italia 23 miliardi di euro all’anno.

Il Quirinale della Repubblica ha una spesa effettiva di 235 milioni di euro l’anno, la Regina Elisabetta con Buckingam Palace 37milioni e 890 mila euro. Vi sono poi i dipendenti: oltre 1700 per il Quirinale e solo 423 per Buckingam Palace. Insomma la Monarchia inglese costa 6 volte meno della Repubblica.

Italia Reale vuole riforme vere: Taglio dei privilegi parlamentari e non del numero dei deputati e senatori(meno sono più debbono obbedire ai padroni della politica che hanno dato loro la poltrona). Abolizione di tutti i sottosegretari , assessori non eletti dal popolo (sono i trombati ripescati,che aumentano costi e spese al parlamento ed agli enti locali). Abolizione delle città metropolitane che esercitano poteri vincolanti , imposti da gente che il popolo non ha eletto. Abolizione delle Prefetture, coordinando le competenze con i Questori. Abolizione delle Regioni (non a statuto speciale) che sono “carrozzoni”corrotti e costosi e ridare precise competenze alle province,accorpandole sino ad un massimo di tre, per distribuire sul territorio i servizi e non le poltrone.

Riaffermare una politica per la Famiglia, con aiuti finanziari a chi si occupa di anziani e bambini. Favorire le scuole “parentali” ad ogni livello e grado.

Italia Reale vuole difendere gli organi intermedi e pretende sicurezza nei posti di lavoro: l’Italia , in Europa , ha il numero maggiore di incidenti sul lavoro. I salari più bassi ed i contributi più alti (attribuire ai sindaci controlli diretti).

Italia Reale propone la elezione di una assemblea costituente, ampiamente rappresentativa delle varie posizioni, per riformare lo Stato. La Monarchia è una opzione in più che vediamo a coronamento, eventuale, di un vasto programma di rinnovamento sociale ed economico. Italia Reale da mandato ai propri consiglieri comunali,eletti col nostro simbolo, ovvero in liste di interesse municipale, di iniziare la sensibilizzazione, a livello locale,per raggiungere tali obiettivi. Questa “democrazia senza popolo” (la maggioranza non vota più) deve finire. Fuori da questa Europa si vive meglio (appoggiare ogni iniziativa in tal senso).