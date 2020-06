Chiavari: Barsotti responsabile “Seniores” di F.I.

Dall’ufficio comunicazione del coordinamento regionale di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Il responsabile regionale dei Seniores di Forza Italia, Giuseppe Costa, d’intesa con il responsabile nazionale, on. Enrico Pianetta, ha nominato Maurizio Barsotti responsabile del movimento Seniores azzurro per la provincia di Genova.

Serttantuno anni, chiavarese, medico-chirurgo, coniugato con due figli, Barsotti si è laureato all’Università di Genova, ha frequentato presso l’Università di Modena il corso post-laurea di chirurgia vascolare e successivamente a Marsiglia quello di chirurgia cardio-vascolare. A Los Angeles ha conseguito il master presso il Medical Centre dell’UCLA. Ha collaborato e lavorato per numerosi anni nel reparto di chirurgia generale dell’Ospedale di Lavagna ed ha svolto l’attività di medico di medicina generale.

Nell’ambito del volontariato, per numerosi anni è stato docente di medicina per volontari e militi presso la Croce Rossa e presso la Società Salvamento per il primo soccorso al pericolante. Attualmente è responsabile sanitario della sezione di Chiavari della Croce Rossa.

E’ stato consigliere provinciale di Genova tra le fila di Forza Italia dal 2002 al 2007 e nei successivi cinque anni vicepresidente del Consiglio provinciale. Nel 2012 è stato eletto consigliere comunale a Chiavari e quindi presidente del Consiglio comunale, incarico che ha ricoperto fino al 2017. In questa veste, dal 2013 è stato presidente del Comitato di rappresentanza della Conferenza dei Sindaci.

“Sono certo che il dott. Barsotti potrà svolgere una fattiva opera di organizzazione territoriale per i Seniores e di promozione e diffusione dei valori e dei programmi di Forza Italia attinenti questa fascia di popolazione, in stretta sintonia con le direttive di Forza Italia e del Presidente Silvio Berlusconi”, dichiara il responsabile regionale Giuseppe Costa.

“A Maurizio Barsotti, autorevole e stimato rappresentante del partito sul nostro territorio, vanno le mie congratulazioni e i miei migliori auspici di buon lavoro, nella certezza che porterà un contributo importante alla crescita di Forza Italia e del movimento Seniores. La scelta dell’amico Giuseppe Costa non poteva essere migliore”, afferma il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco.

Congratulazioni al dott. Barsotti arrivano anche dagli on. Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, dal capogruppo del partito in Regione Claudio Muzio, dal coordinatore provinciale Giorgio Tasso, dalla coordinatrice cittadina di Chiavari Silvia Garibaldi e dalla presidente del locale club “Forza Silvio”, Mariagrazia Oliva.