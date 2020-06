Camogli: spiagge, nuova ordinanza con le modalità di accesso

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Francesco Olivari ha firmato l’ordinanza riguardante “Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 Nuova disciplina dell’utilizzo delle spiagge libere e delle scogliere sino al 15 settembre 2020”.

Fino al 15 settembre 2020 l’utilizzo delle spiagge libere di Camogli Centro è così disciplinato:

1) Al fine di permettere la sistemazione della spiaggia libera e il posizionamento di segna posto distanzianti è vietata la collocazione sulla stessa di attrezzature balneari (ombrelloni, sdraio, lettini, teli da mare, etc.) prima delle ore 9.00 di ogni giorno.

2) Alle spiagge libere si potrà accedere esclusivamente dagli ingressi sotto

indicati:

Tratto molo rivo Giorgio (compreso) – depuratore da accesso vicino Base Mare Rari Nantes. Gli altri accessi saranno chiusi;

Tratto depuratore – Bagni Solero (già Bagni Beppe) da accesso Club Vela;

Tratto Bagni Solero (già Bagni Beppe) – Bagni Lido da scalinata davanti Bar

Auriga attraverso i Bagni Solero (già Bagni Beppe);

Tratto Bagni Lido – Bagni Miramare (questo tratto per le sue dimensioni (due metri di larghezza) non rispetta i requisiti di distanziamento e pertanto sarà chiuso);

Tratto Bagni Miramare – Bagni Rotonda – da ingresso Bagni Miramare

(l’accesso dalla scalinata nei pressi del Ristorante la Rotonda sarà chiuso;

Tratto Bagni Rotonda – scalinata sotto ristorante “Camogliese”- da ingresso

Bagni Rotonda (l’accesso dalla scalinata adiacente al ristorante “Camogliese” sarà chiuso;

Tratto scalinata sotto ristorante “Camogliese”- Cenobio – accesso scalinata in largo Simonetti.

3) E’ vietato accedere ai tratti di spiaggia libera sopra citati da un ingresso

diverso da quello sopra indicato.

4) La predisposizione della spiaggia, il distanziamento, la sorveglianza e il

contingentamento delle persone nei sotto elencati tratti di spiaggia libera sarà effettuato da personale:

della Società Rari Nantes il tratto molo rivo Giorgio (compreso) – depuratore;

dell’Associazione Club Vela il tratto depuratore – Bagni Solero (già Bagni

Beppe);

dei Bagni Solero (già Bagni Beppe) il tratto Bagni Solero (già Bagni Beppe) –

Bagni Lido;

dei Bagni Miramare il tratto Bagni Miramare – Bagni Rotonda;

dei Bagni La Rotonda il tratto Bagni Rotonda – scalinata sotto ristorante

Camogliese;

dall’Associazione Guardia Costiera Ausiliaria il tratto tra la scalinata sotto

ristorante Camogliese e il Cenobio.

5) Gli stessi procederanno alla chiusura dell’accesso delle persone nei tratti di competenza nel caso viene raggiunta la capienza massima fissata in:

n. 300 persone nel tratto molo rivo Giorgio (compreso) – depuratore;

n. 100 persone nel tratto depuratore – Bagni Solero (già Bagni Beppe);

n. 60 persone nel tratto Bagni Solero (già Bagni Beppe) – Bagni Lido;

n. 44 persone nel tratto Bagni Miramare – Bagni Rotonda;

n. 80 persone nel tratto Bagni Rotonda – scalinata sotto ristorante

Camogliese;

n. 200 persone nel tratto tratto tra la scalinata sotto ristorante Camogliese e il Cenobio.

6) In caso di chiusura per il raggiungimento della capienza massima prevista è vietato l’accesso delle persone al tratto interessato.

A tale divieto si potrà derogare solo per l’accesso di persone che intendono

fare il bagno o andare con la canoa o altra imbarcazione in mare senza

sostare o depositare attrezzature o effetti personali sulla spiaggia.

Fino al 15 settembre 2020 l’utilizzo delle spiagge libere di San Fruttuoso è così regolamentato:

1) Alla spiaggia adiacente all’abbazia si dovrà accedere esclusivamente

dall’ingresso posto nelle vicinanze dell’entrata dell’Abbazia. L’accesso posto

sopra il ristorante “Da Giorgio” sarà chiuso e da esso sarà vietato l’accesso

verso la spiaggia. Le persone presenti sulla spiaggia dovranno uscire dalla

stessa, dalla scalinata posta nelle adiacenze dell’entrata dell’Albergo/Ristorante “da Giovanni”. Questo accesso sarà a senso unico in uscita. Dallo stesso sarà vietata l’accesso verso la spiaggia.

Nella spiaggia a levante si potrà accedere da sotto l’archivolto adiacente al

Ristorante “La Cantina”.

2) Il contingentamento, la sorveglianza e la predisposizione della spiaggia saranno effettuati dall’Associazione Guardia Costiera Ausiliaria.

3) Per l’accesso alla spiaggia dovrà essere presentato un biglietto ritirato da ogni singola persona nella stessa giornata in cui si intende usufruire della spiaggia, presso la sede della Pro Loco di Camogli, in cui sarà indicata la data dell’accesso, il nominativo della persona e la spiaggia a cui si può accedere, sino alla capienza massima prevista in 84 persone nella spiaggia libera dell’Abbazia e in 20 nella spiaggia di levante. In deroga alla presente

disposizione sarà consentito l’accesso ai clienti dello stabilimento balneare nel numero massimo di 42 persone e ai clienti dei ristoranti “La Marina” e “da Giorgio” che si recano nei locali solo per la ristorazione. Questi ultimi nel caso intendano usufruire della spiaggia dovranno essere muniti di biglietto.

Potranno accedere alla spiaggia inoltre senza biglietto il personale dei ristoranti presenti sulla spiaggia, il personale del noleggio attrezzature balneari e della bancarella in concessione sulla spiaggia dell’Abbazia e le persone che in uscita si recano alla banchina per prendere il battello per il tempo strettamente necessario al passaggio.

4) Sulla spiaggia le persone, ai fini del distanziamento, dovranno posizionarsi negli appositi spazi già delimitati o in corrispondenza dei segna posto

distanzianti presenti sulla stessa.

5) E’ vietato accedere alle spiagge libere di San Fruttuoso senza essere muniti dell’apposito biglietto. E’ altresì vietato accedere alle stesse dall’accesso posto sopra il ristorante “Da Giorgio” e dalla scalinata posta nelle adiacenze

dell’entrata dell’Albergo/Ristorante “da Giovanni”.

6) E’ vietato depositare le attrezzature balneari negli spazi riservati al

distanziamento. Dovrà essere mantenuta in ogni caso, la distanza di almeno

1,5 m tra le attrezzature da spiaggia (lettini, sedie a sdraio, teli da mare, etc.)

e un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.

7) E’ fatto obbligo comunque in ogni attività sociale esterna di mantenere la

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di non creare

assembramento.

8) Sono vietate le attività ludico-sportive di gruppo.

9) Le persone che accedono a San Fruttuoso tramite battello, giunti subito dopo la scalinata che dalle banchine conduce verso le spiagge, dovranno percorrere in senso unico il sentiero a sinistra che passando dietro all’edificio del Ristorante/albergo “Da Giovanni” conduce alla piazzetta dove è sito l’ingresso dell’Abbazia, la biglietteria dei battelli, i sentieri che vanno sul monte e alla spiaggia a levante e l’accesso alla spiaggia dell’Abbazia. In uscita dalla spiaggia dell’Abbazia le persone salita la scala nelle adiacenze del Ristorante/albergo “Da Giovanni” dovranno girare a sinistra a senso unico per dirigersi verso le banchine oppure rientrare nel percorso sopra descritto.

ordinanza n° 57