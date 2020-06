Camogli: San Fruttuoso, accesso spiaggia libera con biglietto giornaliero

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le considerazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti

Anche oggi situazione sanitaria invariata (3 residenti positivi e 5 in isolamento fiduciario poiché rientrati dall’estero). Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Oggi è stata emessa l’ordinanza in vigore dal 19 giugno per la regolamentazione delle spiagge.

Per quanto riguarda le spiagge del centro, l’accesso sarà possibile attraverso determinati varchi segnalati mentre gli altri saranno chiusi al fine di consentire il conteggio degli accessi da parte di concessionari e associazioni addetti al presidio.

Ogni spiaggia avrà un numero massimo di postazioni e il raggiungimento della capienza massima determinerà la chiusura degli accessi.

Il posizionamento delle attrezzature balneari (teli, sdraio ecc.) sarà possibile dalle 9 in poi (prima si potrà comunque accedere per fare il bagno senza occupare stalli). Gli operatori saranno attivi fino alle ore 19. Successivamente l’accesso sarà possibile seguendo le normali regole di distanziamento esposte sui cartelli.

Per quanto riguarda San Fruttuoso, è stato predisposto un percorso obbligato per far sì che non si creino assembramenti tra gli ospiti del borgo. I posti disponibili in spiaggia libera sono in totale 104. Occorre premunirsi di biglietto giornaliero presso la Pro Loco.

La scelta di non fare ricorso ad app o prenotazioni via internet è stata fatta proprio in virtù del numero molto limitato di posti disponibili. Le app, solitamente, evidenziano i posti disponibili ma non permettono la prenotazione proprio per non penalizzare coloro che non utilizzano tali sistemi.

La prenotazione via internet non costituisce la certezza della presenza (una persona potrebbe prenotare via internet e poi non utilizzare la prenotazione, tanto più che l’accesso è gratuito) e, quando il numero dei posti disponibili è così ristretto, non si può rischiare che restino inutilizzati.

Certamente la situazione particolare che stiamo vivendo, con le disposizioni in materia che abbiamo, soprattutto in casi particolari come San Fruttuoso, impone scelte limitative. Purtroppo gli spazi disponibili in spiaggia libera sono poco più di un centinaio: abbiamo cercato una soluzione che potesse far sì che almeno fossero sfruttati al 100% della disponibilità.

Buona serata.