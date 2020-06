Valli Graveglia e Sturla: Fabrizio Podestà coordina Forza Italia

Dal coordinamento ligure di Forza Italia riceviamo e pubblichiamo

Fabrizio Podestà è stato nominato quest’oggi coordinatore di Forza Italia per la Val Graveglia e la Valle Sturla. Ne dà comunicazione il coordinatore provinciale Giorgio Tasso, d’intesa con il coordinatore regionale Carlo Bagnasco. Podestà ha 56 anni, è titolare di un’impresa artigiana ed è attualmente vicesindaco del Comune di Ne, con delega ai lavori pubblici, alle attività produttive, alla nettezza urbana e ai rapporti con i servizi tecnologici. Sempre a Ne è stato in passato candidato sindaco e consigliere comunale, carica che ha rivestito fino a maggio 2017, quando si è candidato nella lista di Forza Italia alle elezioni amministrative per il Comune di Chiavari. Da sempre in Forza Italia, ha già ricoperto negli scorsi anni l’incarico di coordinatore cittadino e coordinatore di vallata.

“Fabrizio Podestà è un importante punto di riferimento per Forza Italia nell’entroterra”, dichiarano Carlo Bagnasco e Giorgio Tasso. “E’ un profondo conoscitore delle tematiche e delle problematiche del territorio, con una solida esperienza amministrativa che si sta ulteriormente rafforzando da quando è divenuto vicesindaco del Comune di Ne. E’ inoltre un esempio di coerenza e lealtà nei confronti di Forza Italia, per la quale si è sempre impegnato con passione e generosità. Siamo certi perciò che porterà un contributo di prim’ordine alla riorganizzazione e al rafforzamento del partito in Val Graveglia e Valle Sturla”.

“Ringrazio il coordinatore regionale Carlo Bagnasco e il coordinatore provinciale Giorgio Tasso”, afferma Podestà. “Forza Italia è anche il partito dell’entroterra, come testimonia la grande attenzione nei confronti dei temi legati allo sviluppo dell’agricoltura, delle infrastrutture, del turismo, della prevenzione del dissesto idrogeologico. Credo, al proposito, che l’impegno profuso in questi anni dal nostro capogruppo in Regione Claudio Muzio esprima chiaramente e concretamente quanto Forza Italia abbia a cuore i problemi delle vallate interne. Colgo l’occasione per ringraziare anche i nostri parlamentari Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, sempre disponibili e attenti a raccogliere le istanze del territorio”.

“Voglio congratularmi con l’amico Fabrizio Podestà per questo incarico”, dichiara il capogruppo in Regione Claudio Muzio. “La caparbietà e la serietà del suo impegno hanno già portato risultati importanti e sono sicuro che altri ne porteranno da qui in avanti. A Fabrizio i miei migliori auspici di buon lavoro”.