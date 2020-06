Tribogna: frana isola gli operai della discarica

Una frana nel Comune di Tribogna, ha completamente invaso la strada di Pian dei Preti che porta alla discarica di Rio Marsiglia, impedendo agli operai di poter lasciare, ultimato il turno, l’impianto di conferimento. Sul posto nel primo pomeriggio si sono recati i vigili del fuoco di Chiavari; sono state le stesse ruspe della discarica a liberare la carreggiata, poi transennata. L’operazione ha impegnato i vigili del fuoco dalle 14.30 alle 17.30. Domani sul posto si recherà il geologo incaricato dal Comune di Tribogna per effettuare i necessari rilievi per mettere in sicurezza la parete da cui si è staccata la frana.