Sestri: consegnata la Bandiera Blu 2020 agli stabilimenti balneari

Dal Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Sì è svolta questa mattina la cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2020 a una rappresentanza degli operatori balneari di Sestri Levante e Riva Trigoso. Un gruppo tutto al femminile ha ricevuto dalle mani della Sindaca Valentina Ghio il vessillo assegnato da FEE Italia Onlus che premia le località balneari che si sono distinte per un rigoroso rispetto dei criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio e concrete politiche di sostenibilità ambientale. Le strutture balneari esporranno la Bandiera Blu per tutta la stagione balneare, che si concluderà il 30 settembre; la Bandiera è già esposta sulle spiagge libere del territorio e da oggi sarà presente anche sulla facciata del Palazzo Comunale, così come richiesto dalla normativa FEE.

“Ci sarebbe piaciuto avere una giornata di festa e di approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale, ma le normative attuali ovviamente non ce lo consentono – dichiara la Sindaca – Abbiamo comunque voluto celebrare in maniera ufficiale, anche se ristretta, un momento così importante per la nostra città, che riconosce il percorso concreto che stiamo portando avanti sui temi della sostenibilità e i suoi effetti, anche dal punto di vista turistico, oltre che la qualità delle nostre acque”.

L’assegnazione della Bandiera Blu ha premiato il lavoro portato avanti da diverso tempo dall’Amministrazione Comunale e che ha coinvolto numerosi aspetti della gestione ambientale del settore turismo, inteso nel suo senso più ampio. Le politiche di valorizzazione delle spiagge (accessibili, con pulizia quotidiana e sorveglianza, e la presenza di spiagge per cani), le azioni per l’incremento della raccolta differenziata, le buone pratiche di sviluppo sostenibile e il progetto del nuovo depuratore sono stati gli elementi che hanno determinato l’assegnazione del sigillo di qualità.

“Abbiamo lavorato intensamente in questi mesi per impostare una gestione delle spiagge che consenta a tutti di goderne in sicurezza – conclude la Sindaca Ghio – e vogliamo continuare a lavorare per un turismo sostenibile e sicuro, per i visitatori ma anche per chi vive a Sestri Levante. La Bandiera Blu diventa un ulteriore strumento di promozione del nostro territorio: vogliamo ripartire, ma vogliamo farlo lavorando sulla sicurezza, dando supporto agli operatori del territorio e continuano a portare avanti le politiche concrete di sostenibilità ambientale e sociale che abbiamo impostato in questi anni”.

La Bandiera Blu 2020 si unisce agli altri riconoscimenti nell’ambito della sostenibilità ambientale di cui il Comune di Sestri Levante è stato insignito come quelli di Comune Ciclabile e Comune Riciclone della Liguria 2019, poiché tra i Comuni con più di 15.000 abitanti e come Comune costiero che ha superato il 75% di raccolta differenziata. Sestri Levante aderisce alla Strategia Rifiuti Zero, al Santuario dei Cetacei – Pelagos dal 2016, alla Plastic Free Challenge del Ministero dell’Ambiente e al Patto dei Sindaci per l’energia. Sestri Levante è inoltre l’ente capofila del progetto internazionale CLIMA che affronta la questione della cattiva gestione della componente organica dei rifiuti da un punto di vista ambientale, economico e sociale.