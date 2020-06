‘Santa’: salvato un gattino ferito, subito adottato

Un gattino randagio di circa tre mesi, è finito, non si sa come, in un buco del muro retrostante la zona del mercato del pesce a Santa Margherita Ligure. Alle 16 circa, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Rapallo che con una scala hanno raggiunto il micio traendolo in salvo. Scena seguita da moltissime persone e dalla polizia urbana accorsa a supporto dei vigili del fuoco. Il gattino, impaurito e leggermente ferito, è stato adottato da una signora che lo ha preso in consegna per curarlo, tranquillizzarlo, sfamarlo.