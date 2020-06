‘Santa’: ricordo tigullino di Alberto Sordi a 100 anni dalla nascita

Da Marco Delpino, giornalista ed editore riceviamo e pubblichiamo

Il 15 giugno di cento anni fa nasceva a Roma Trastevere Alberto Sordi, scomparso il 23 febbraio 2003.

Adorato dal pubblico di ogni età e celebrato come uno dei più geniali interpreti del nostro cinema, Sordi è ormai consacrato come un mito, una sorta di leggenda, il simbolo cinematografico dell’italiano medio, con il suo sorriso sornione e vagamente beffardo.

Sordi ha attraversato tanti anni di storia del nostro paese, il boom economico e gli anni di piombo, il rampantismo e poi Tangentopoli, cogliendo sempre con grande lucidità i cambiamenti sociali e trasformandoli in caricature ironiche e irriverenti.

In queste settimane ha visto la luce il primo libro sulla vita privata dell’attore «Alberto Sordi segreto», pubblicato da Rubbettino e scritto da chi Sordi lo ha conosciuto bene e frequentato in tante situazioni familiari e non sul set, per motivi professionali o per interviste ufficiali, ma in quanto cugino: Igor Righetti, parente da parte della madre dell’attore Maria Righetti, giornalista professionista e docente universitario di Comunicazione, autore e conduttore del fortunato programma quotidiano “Il ComuniCattivo” andato in onda per 12 anni consecutivi su Rai Radio 1 con versioni televisive su Rai2 e all’interno del Tg1 libri su Rai1.

Oggi noi vogliamo ricordare Alberto Sordi con queste due fotografie scattate nel Tigullio durante la lavorazione di due film ambientati in Riviera.

Alberto Sordi a Santa Margherita Ligure