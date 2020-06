Riva Trigoso: “Ai ‘Quattro venti’ niente auto, solo moto”

Dai consiglieri comunali Giancarlo Stagnaro, Marco Conti e Fabio Sturla riceviamo e pubblichiamo

Il Comune ha parcheggiato il buon senso ma non sa più dove

Certo non a Renà. Ogni mattina un residente si sveglia e sa di dover correre a guardare i cartelli stradali per scoprire cos’altro si è inventato il Comune di Sestri Levante in tema di parcheggi.

Da quando è finito il lockdown, forse per fare cassa o forse per chissà quale altro motivo, sembra che l’unica priorità dell’amministrazione Ghio sia quella di modificare i posteggi. Facendo ovviamente sempre comparire qualcosa in più a pagamento.

A Riva Trigoso e Renà poi è una sorpresa continua.

L’ultima, gravissima, è quella della zona dei Quattro Venti. Il Comune ha deciso di togliere tutti i posti auto per disegnare solo stalli per moto. Di fatto i residenti non hanno più modo di posteggiare, anche perché lungo la strada soprastante, dove ben potevano trovare spazio proprio le moto, sono stati ricavati posteggio a disco orario di un’ora o a pagamento. Insomma, di fatto un divieto per i residenti di trovare un posto per l’auto abbastanza vicino casa.

Un grave disagio anche per le persone anziane, del quale sinceramente si fa fatica a comprendere il motivo. A chi giova tutto quello spazio per moto?

Sempre i residenti avevano non oltre un mese fa, chiesto di poter riservare alle loro auto la vicina piazzetta di Renà. Anche questa richiesta è rimasta inascoltata e anzi hanno poi avuto l’amara sorpresa.