Recco: “Ponte di ferro, pochi metri e una storia infinita”

Da Immaginarecco e dai suoi Consiglieri comunali Marcello Napoli e Sergio Siri riceviamo e pubblichiamo

Potrebbe intitolarsi la “Storia infinita 28/08/2018-?” e invece è un semplice ponte di ferro di pochi metri. Facciamo un po’ di chiarezza sulla cronologia degli eventi.

La chiusura è scattata il 28/08/2018 e per quasi un anno non si è cercato di porre rimedio al problema fino a una data fondamentale di questa storia il 18/03/2019 quando l’Assessore regionale Giampedrone sotto le elezioni cittadine venne a Recco (vedasi foto in allegato) a promettere 70.000 euro dalla Giunta regionale. Presenti durante la passerella elettorale molti volti noti dell’allora e dell’attuale amministrazione cittadina.

I lavori furono affidati il 9/09/2019 all’impresa Comea di Napoli che doveva, secondo contratto, eseguire l’opera in 100 giorni. In data 19 Dicembre non era installato neanche il cantiere. Il 19 Gennaio 2020 secondo il Codice degli Appalti poteva essere rescisso il contratto come sottolineato da diversi articoli di quei giorni.

Questa è la storia, ma il futuro? A 5 mesi da quella data e a quasi due anni dalla chiusura Immaginarecco ha presentato un’interpellanza per chiedere quando si realizzerà l’intervento, a quale prezzo e se il finanziamento regionale, a causa di questo imperdonabile ritardo, è decaduto.

Questo ponte da semplice collegamento fondamentale per le persone che abitano nella zona Nord di Recco è divenuto il simbolo del “non fatto” di questa Amministrazione.