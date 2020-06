Recco: mascherine gratuite, le indicazioni per chi non le ha ritirate

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Le famiglie che non hanno avuto la possibilità di ritirare il kit di mascherine monouso e lavabili (per adulti e pediatriche), destinato al proprio nucleo familiare, potranno richiederlo dal 15 giugno al 3 luglio:

– telefonando al numero 3392931264 (cellulare del Centro Operativo Comunale) dalle ore 9,00 alle ore 11,00 dal lunedì al venerdì

– scrivendo all’indirizzo e-mail: protezione.civile@comune.recco.ge.it le proprie generalità ed un recapito telefonico al quale essere ricontattati

In entrambi i casi verranno fornite indicazioni circa le modalità di ritiro. Non si tratta di una ulteriore distribuzione, aggiuntiva rispetto alla precedente, quindi chi ha già ritirato il kit destinato al proprio nucleo familiare non dovrà fare nulla.

“Dal 27 aprile su tutto il territorio del comune di Recco è scattato l’obbligo di indossare le mascherine – ricorda il sindaco Carlo Gandolfo – dispositivi di protezione che vanno indossati in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico. Permane il vincolo del distanziamento sociale di almeno un metro. E’ necessario continuare con le doverose precauzioni e a mettere in pratica corretti comportamenti”.