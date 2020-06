Rapallo: occhiali anti-covid alla polizia municipale

Questa mattina il dottor Paolo Lagani dell’ Ottica Lagani di Rapallo ha donato alla polizia urbana Rapallo, 34 paia di occhiali “anti-covid”. A riceverli anche il sindaco Carlo Bagnasco e il comandante della polizia urbana Fabio Lanata. Dice il sindcao: “Un gesto generoso e spontaneo, volto alla tutela della salute dei nostri agenti costantemente impegnati sul campo.

Gli occhiali servono ai vigili come protezione nei diversi servizi che quotidianamente si trovano a svolgere, non solo per l’emergenza covid ma forniscono una “barriera” per le mucose oculari”