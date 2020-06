Rapallo: code in A-12 verso Genova fin dal primo mattino

Code sulla A-12 come pane quotidiano. I pendolari che dal levante si recano a Genova si trovano bloccati fin dal primo mattino a causa delle deviazioni e dei cantieri per i lavori di manutenzione che dovrebbero terminare entro giugno. E’ stata una giornata d’inferno ieri, in particolare sulla A-10 e A-26. Sta succedendo e succederà anche oggi sulla A-12.

Inutile ricordare che i lavori di manutenzione non erano stati fatti in passato sia per la grave responsabilità di Autostrade sia perché evidentemente nessuno controllava. E comunque dal crollo del ponte Morandi sono passati già due anni per arrivare ai lavori in corso; grazie soprattutto alla Procura di Genova.