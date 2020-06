Lavagna: “Una pista per gli elicotteri al pronto soccorso”

Da Gian Carlo Mordini, Comitato Assistenza malati Tigullio riceviamo e pubblichiamo

I Comuni di Chiavari, Lavagna, Carasco e Cogorno, tramite i loro rappresentanti hanno chiesto al Governatore della Liguria Toti l’istituzione di un servizio permanente di eliambulanza per il trasporto, a quanto è dato capire, degli ammalati a Genova.

Il Comitato Assistenza Malati Tigullio teme che ciò possa essere frainteso, facendo il gioco dei fautori del depotenziamento della nostra ASL 4 Chiavarese.

L’elicottero certamente va molto bene, ma per condurre gli ammalati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lavagna, sede di DEA di primo livello.

I malati destinati ai nosocomi genovesi da condurre con elicottero, in caso di blocco della rete autostradale, devono essere soltanto quelli che non possono essere trattati a Lavagna, necessitando di cure di altissima complessità come, ad esempio, interventi di neurochirurgia, chirurgia toracica e cardiochirurgia.

Oggi, quando viene chiesto l’intervento dell’elisoccorso, il malato viene portato a Genova, indipendentemente ed a prescindere dalla patologia.

Ciò non va bene per la nostra ASL 4 Chiavarese.

Il CAM Tigullio, nel suo “Manifesto Programmatico” del 2018 a pagina 5) aveva già proposto, purtroppo invano, la costruzione di una stazione di atterraggio elicotteri presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Lavagna.

Spiace correggere i rappresentanti locali, ma, dal momento che i Sindaci certamente vogliono il potenziamento della nostra ASL 4, per cui, in questi anni, hanno lottato, li esortiamo a rettificare il “Bersaglio”.